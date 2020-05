J.K. Rowling zet nieuw jeugdboek "The ickabog" online: "Sprookjesachtig verhaal voor jonge kinderen"

Rowling schreef "The Ickabog" in horten en stoten tussen de Harry Potter-boeken door, zo schrijft ze op haar website. De bedoeling was om het uit te brengen na het voltooien van de populaire reeks, maar dat ging niet door. Ze besloot dat ze het wel even gezien had met jeugdboeken en bracht enkele detectives voor volwassenen uit onder het pseudoniem Robert Galbraith.

"The ickabog" bracht de laatste 10 jaar door in een doos op zolder. Deze lockdowntijden leken Rowling het geschikte moment om die weer boven te halen.

(Lees voort onder de tweet)