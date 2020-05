Kat Leo bezint zich op een wel erg ongewoon plekje…

Een woordvoerder van het bisdom liet in een officieel communiqué aan de Britse pers alvast weten dat Leo "zonder enige twijfel" de grappigste van hun 4 katten is: "Hij vindt de dagelijkse uitzendingen plezant en, ook al zou hij graag in iedere aflevering aanwezig zijn, toch hebben we geprobeerd om ook onze andere katten erbij te betrekken, zodat zij niet jaloers zouden worden."

"Met meer dan 20.000 bezoekers ieder jaar aan onze gemeenschap en de tuinen hier, en zelfs meer dan anderhalf miljoen aan de kathedraal, beseft hij maar al te goed hoe het is om de aandacht te trekken. Omdat hij hier geboren en opgegroeid is, is hij erg gewoon geworden aan gezelschap. Hij is erg vriendelijk en voelt zich goed in zijn vel. Al is hij wel niet de slimste van onze 4 katten."

"Hij vindt het leuk om de vele pelgrims en bezoekers te begroeten. Hij neemt zijn rol als ambassadeur alvast erg serieus."

Die rol is Leo duidelijk op het lijf geschreven, nu hij het bisdom van Canterbury door zijn 'verdwijning' extra publiciteit heeft opgeleverd: