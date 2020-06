Kan je landbouwgrond bevloeien met gezuiverd rioolwater?

De landbouwer heeft vlak bij het zuiveringstation aan de Susenweg in Kinrooi een akker met een drainagesysteem liggen. "De drainage dient om het teveel aan water af te voeren", vertelt burgemeester Jo Brouns. "In tijden van droogte wordt het in de omgekeerde richting gebruikt. Dan wordt het water in de drainage binnengebracht om het via een beregeningsinstallatie te kunnen gebruiken op de akker."