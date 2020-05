In coronatijden moet een "knuffelmaatje" of "seksbuddy" voor singles kunnen

We zitten inmiddels in week 10 van de coronacrisis en hopen do’s en don’ts zijn wel de revue gepasseerd. We weten dat we niet in grote groepen mogen vertoeven. Dat mondmaskers op het openbaar vervoer verplicht zijn. Dat we geregeld handen moeten wassen. Dat we bubbels van vier mogen vormen. Dat social distancing nog geruime tijd de norm blijft. Al die adviezen helpen COVID-19 bedwingen, maar fietsen gedurig om een essentieel gegeven heen: huidhonger.