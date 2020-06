Limburgse doe-het-zelfzaak stelt Belgische staat in gebreke: "Overheid nam onterecht duizenden mondmaskers in beslag"

De volledige stock, bijna 4.000 stuks, werd eind april in beslag genomen. "Dat gebeurde door de diensten van de bevoegde minister maar was niet gedekt door een koninklijk besluit, dus door de regering, en dat is in strijd met de wet", zegt advocaat Tom Thijssen. "Bijzondere tijden vragen bijzondere maatregelen maar de overheid moet zich wel aan de wet houden."

"Wij vragen de teruggave van de mondmaskers", gaat Thijssen verder. "Want door de mondmaskers in beslag te nemen, ontnam de overheid ook beschermingsmateriaal voor mensen in de bouw. Bovendien leed de doe-het-zelfzaak financieel verlies. Als de zaakvoerder gelijk krijgt, is dat een precedent want ook in andere winkels zijn tijdens de coronacrisis mondmaskers in beslag genomen.