Liveblog: Wachten op advies van experten over afstandsregels voor leerlingen, speeltuinen mogen weer openen 

De expertengroep GEES is gisteren bijeengekomen om nieuwe adviezen te bespreken, onder meer voor het onderwijs. Mogelijk komt er een versoepeling voor de afstandsregels die leerlingen moeten respecteren. Nu zijn de maatregelen zo dat er 1 leerling per 4 vierkante meter per klas toegelaten is, maar met die maatregelen is het moeilijk om les te geven aan meer leerjaren dan nu het geval is, want daarvoor is er niet genoeg ruimte in de scholen. Pas ten vroegste vanochtend wordt het advies verwacht.