Lucas maakt Gent na in zelfgemaakt videospel voor de Gentse Feesten “Ghent Theft Auto”

Om de kosten te dekken, startte Lucas dinsdag al met een crowdfundingcampagne. Vandaag staat de teller al op meer dan 1.000 euro. “Dat was een aangename verrassing”, zegt hij. “Het spel is een beetje mijn kind geworden. Het is dan ook leuk om te zien dat het zo leeft.”

De GTA-games zijn niet onomstreden vanwege hun gewelddadige aard. Toch zal het er in ‘Ghent Theft Auto’ - alleszins in het begin - wel vreedzaam aan toe gaan. “Voorlopig willen we vooral de Gentse Feesten digitaal aanbieden. Het geweld én de machinegeweren laten we dus even achterwege. Op termijn kan dat veranderen, maar we zien nog hoe dat evolueert", besluit Lucas.