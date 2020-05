Man uit Turnhout krijgt al jaren ongevraagd pizza's geleverd: "Deze terreur moet stoppen"

Ongevraagd tientallen pizza's aan je deur geleverd krijgen. Het lijkt een droom voor velen maar is de nachtmerrie voor Jean Van Landeghem uit Turnhout. "Afgelopen weekend gebeurde het opnieuw. Het trieste record was een avond vorig jaar. Toen stond er 14 keer een koerier voor mijn deur met pizza's die we niet besteld hadden. Dat begon om half tien 's avonds en duurde tot 2u 's nachts. Dit spelletje is al jaren bezig en moet echt ophouden", vertelt Jean in "Start Je Dag". "Telkens het avond wordt, begin ik te beven. Ik kan het geluid van brommers niet meer horen. Dit weegt echt op mijn nachtrust. Bovendien ben ik hartpatiënt."