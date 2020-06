Marktkramers in Leuven krijgen een beurtrol: "Zo krijgt iedereen de kans om op de markt te staan"

Eerst was er het idee om twee markten te organiseren op verschillende locaties met telkens 50 marktkramers, maar de stad vond geen geschikte tweede locatie. "Ofwel was het plein te klein ofwel was er te weinig stroomvoorziening", zegt schepen Geleyns. "En dus hebben we gekozen voor een beurtrolsysteem. De ene week zal één deel van de marktramers mogen komen, de andere week is het de beurt aan de andere marktkramers." Het beurtrolsysteem geldt zowel voor de vrijdagmarkt in Leuven als de zondagmarkt in Heverlee.