Massaal protest tegen asbeststort in Oosterzele: 6.000 bezwaarschriften van actiegroep én van gemeenten

De gemeente Oosterzele heeft beslist een negatief advies te geven aan de provincie Oost-Vlaanderen over de komst van een asbeststort in deelgemeente Balegem. Vóór die beslissing op de gemeenteraad gisteravond, was er eerst nog een protestactie. 50 kinderen verzamelden aan het gemeentehuis en overhandigden meer dan 6.000 bezwaarschriften aan het gemeentebestuur, in naam van actiegroep "Ons Nest".