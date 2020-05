Reacties na dood zwarte man bij arrestatie in VS: "Heerst echt gevoel dat zwarten tweederangsburgers zijn"

Het is in de VS zeker niet de eerste keer dat een zwarte burger sterft bij een arrestatie door blanke agenten. Toch domineert vandaag het nieuws niet in de Amerikaanse media.



"Het is vreemd. Het overlijden komt niet in de hoofdpunten terecht, de Trump-show krijgt vaak voorrang. Zwarten zeggen dat dit systematisch gebeurt. Alexandria Ocasio-Cortez, plaatselijk parlementslid, spreekt van politiebrutaliteit als een van de belangrijkste doodsoorzaken bij jonge zwarten. Het is écht wel een probleem. Veel onder hen die worden opgepakt, beginnen te vrezen voor hun leven."