Nieuwe boompjes op Martelarenplein in Leuven krijgen gerecupereerd water van werf

Op het Martelarenplein in Leuven staan 600 jonge bomen die vooral nu met de droogte heel veel water nodig hebben. Normaal wordt het water van de werken aan de fietsenstalling via de riolering in de Leuvense vaart geloodst. Maar nu wordt het dus gerecupereerd. Schepen van Openbaar Groen Lalynn Wadera (SP.A): “We recupereren al sinds enkele jaren water van brouwerij AB InBev. Met het water van deze werf erbij, hergebruiken we nu dagelijks 50.000 liter water.”