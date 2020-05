Anti-establishmentkiezer win je enkel terug door hun signalen niet dom weg te zetten

In een tweede ‘gesloten’ wereld worden grenzen gesloten en muren gebouwd. Hier regeert de “heimat”, in combinatie met een sterke overtuiging dat het vroeger beter was. De economische en bankencrisis van 2008 blijft hier nog steeds nazinderen. De crisis was vooral ook een waardencrisis. Zij voelen zich sterk verbonden door een verleden, een afkomst en een “wij” tegen “zij” mentaliteit van uitsluiting. Er is altijd een vijand nodig. “I want my country back” van het Brexit kamp in het VK en “Make America strong again” van Trump in de VS zijn hun eigentijdse credo. En vele varianten daarvan in het oude Europa. Ouder, lager geschoold en platteland zijn kenmerkend voor hen.