Onze weermannen zien de straalstroom "lanterfanten": nog zeker 7 dagen (tot 3 juni) droog én stoffig

Hoe ziet het eruit voor de weersvoorspellingen ná 3 juni? Krijgt regen de kans om het stof weg te spoelen? Verbruggen: "Ofwel krijgen we een lagedrukgebied en dat betekent een beetje regen, ofwel een nieuw hogedrukgebied en dan blijft het droog. Het is het vierde jaar op rij dat we een droogteperiode kennen. De kans is groot dat we dat volgend jaar opnieuw meemaken." Het is een trend aan het worden.