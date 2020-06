Olense fietsenproducent tijdens coronacrisis: "Zo druk is het nog nooit geweest"

Norta is gespecialiseerd in elektrische fietsen. Die deden het voor de coronacrisis ook al goed, maar nu zijn ze nog meer gegeerd: "Het is een alternatief voor een vliegvakantie. Een vakantie in het binnenland betekent vaak wandelen en fietsen. Ook voor woonwerkverkeer wordt er meer gekozen voor een fiets of een e-bike in plaats van het openbaar vervoer, zeker nu in coronatijden."

Omdat de levertijden langer worden, gaan ook winkels meer bestellen en is het moeilijk om bij te blijven met de productie. De 30 vaste werknemers krijgen daarom nu versterking van tijdelijke krachten tot september.