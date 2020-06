Twee zwaargewonden bij ongeval met vluchtmisdrijf in Vilvoorde

Op de parking van het AZ Jan Portaels in Vilvoorde zijn vanochtend iets na 10 uur twee zeventigers aangereden. De dader pleegde vluchtmisdrijf, maar kon intussen opgepakt worden zegt Katrien Bodet van de politiezone VIMA: "De bestuurder van een Mercedes is na de aanrijding doorgereden, maar hij kon door onze ploegen even later ingerekend worden. Er werd een man van 77 jaar, en een vrouw van 79 aangereden. Ze zijn beide zwaargewond."