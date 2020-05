Dode en zwaargewonde bij twee ongevallen met verschillende vrachtwagens op E17 ter hoogte van Destelbergen 

Eerst werd gezegd dat er in totaal drie ongevallen waren gebeurd, maar die informatie is inmiddels bijgestuurd. Nu blijkt dat het om twee ongevallen gaat met in totaal 6 vrachtwagens.

"Een van de vrachtwagens is gekanteld, ligt dwars over de weg en heeft ook zijn lading verloren", vertelt onze verkeersexpert Hajo Beeckman. Bij dat ongeval raakte niemand gewond, maar er ontstond wel een file. In die file is dan een kop-staartaanrijding gebeurd met vijf vrachtwagens. Eén vrachtwagenchauffeur is overleden, een andere is in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht.

Het Vlaams Verkeerscentrum heeft het over "ernstige incidenten" en zegt dat het verkeer er over een afstand van zes kilometer zo goed als stilgevallen is. Het raadt aan om de regio te mijden met de wagen. De hinder zal nog van lange duur zijn.