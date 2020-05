Oostendenaar laat zich vrijwillig besmetten met het coronavirus: "Eigenlijk ben ik een proefkonijn"

"De Amerikaanse organisatie waarbij ik me kandidaat heb gesteld, is eigenlijk op zoek naar vrijwilligers die het zien zitten om het coronavirus toegediend te krijgen", zegt Arent Lievens. "Wanneer het vaccin officieel getest mag worden op mensen, staan wij, de vrijwilligers, klaar. Eigenlijk zijn we noodzakelijke proefkonijnen. Ik ben gezond en heb er alle vertrouwen in dat alles op een veilige en verantwoorde manier zal gebeuren.Waarschijnlijk zullen alle Vlamingen ooit wel geconfronteerd worden met het coronavirus. Ik word dan liever op een gecontroleerde manier ziek."