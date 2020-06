Op één week tijd reden al twee vrachtwagens tegen hoogtebeperking nieuwe tunnels aan de Leien in Antwerpen

Exact een week geleden, op de dag van de opening van de tunnels nota bene, reed er ook al een te hoge vrachtwagen tegen de hoogtebeperking van één van de nieuwe tunnels aan het Operaplein in Antwerpen. Die moest toen even gesloten worden voor herstellingswerken.



En ook vandaag is het van dat. Een grote bestelwagen reed vanochtend tegen de hoogtebeperking van de Jeanne Brabantstunnel. Die moest ook even dicht voor herstellingswerken. Er staat nochtans duidelijk dat voertuigen hoger dan 2.90 meter de tunnels niet in mogen. Beide tunnels, zowel de Jos als de Jeanne Brabantstunnel zijn 550 meter lang, waarvan 220 meter overdekt. De nieuwe tunnels aan het Operaplein verbinden de noordelijke met de zuidelijke Leien, zodat je een autovrije verbinding krijgt tussen het Centraal Station en de belangrijkste winkelstraat van de stad de Meir. In de tunnels mag je maar 30 km per uur rijden.