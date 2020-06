Opleiding met software van FBI helpt onze politieagenten kindermisbruik sneller op te sporen

"Op basis van die informatie kunnen we beter beslissen welke computer in beslag genomen moet worden," zegt Tim van Eester. De sofware is handig in dossiers van kindermisbruik, maar ook in allerhande andere onderzoeken, zoals bij verdwijningszaken of diefstallen. " In het totaal zijn er al 500 agenten die de software kunnen gebruiken. Vorige week nog trok Europol aan de alarmbel omdat ze meer online kindermisbruik registeren tijdens de lockdown.