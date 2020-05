Opnieuw gocarts te huur in Bredene en 5 andere kustgemeenten

Gocarts verhuren: officieel mag het nog altijd niet van de nationale veiligheidsraad. Maar volgens de gemeente Knokke-Heist staat er in het ministerieel besluit geen uitdrukkelijk verbod op fiets- en gocartverhuur. Daarom laten ze het toe in overleg met de politie. Er moeten wel een aantal strikte maatregelen worden opgevolgd. "De billenkarren moeten worden ontsmet en ze mogen enkel verhuurd worden aan mensen die onder hetzelfde dak wonen", zegt Robin Parmentier van Boulevard Bikes in Knokke.

"Kinderen mogen geen gocart meer wisselen. Ze mogen ook niet direct op de billenkar gaan zitten. Eerst moeten ze een exemplaar kiezen, daarna zetten we het zadel goed en kunnen ze met hun eerste keuze wegrijden. We mogen gocarts met 4 trappers verhuren. Er kunnen dus maximaal 4 mensen op 1 kar. De grotere billenkarren laten we even voor wat het is."