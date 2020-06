Oproep stad Brugge: "Zet vrijdagavond om 19.30 uur een stoel buiten"

Bruggelingen zetten best al een goede fles klaar, want het stadsbestuur roept hen op om vrijdag samen te klinken op de verbondenheid. Het idee is dat iedereen vrijdagavond om 19.30 uur een stoel buitenzet en op veilige afstand bijpraat met de buren. Het initiatief heet "De Langste Stoel" en vervangt "De Langste Tafel".