Peru weigert kat Lee, Voedselagentschap: "Euthanasie is nu enige optie"

Het FAVV herhaalt dat de belangrijkste factor voor het importverbod voor het dier het feit is dat Peru een risicoland is voor rabiës. "Deze informatie komt uit de databank van de World Organisation for Animal Health. Er zijn meer dan 300 gevallen van hondsdolheid gemeld in Peru en de Cuzco-regio (waar de kat vandaan komt) tussen 2017 en midden 2019."

"In de verklaring van de Peruviaanse ambassadeur wordt gesteld dat er geen gevallen van hondsdolheid bij katten in deze regio zijn gemeld. Het is echter geen kwestie van welke diersoort besmet is. Als er ergens in een regio besmette dieren worden aangetroffen, kunnen alle diersoorten in die regio worden besmet en dus potentieel gevaar lopen", aldus het FAVV. Rabiës is een dodelijk virus voor mensen, soms tot twaalf maanden na de besmetting.

Dit is een kwestie van volksgezondheid, aldus viroloog Steven Van Gucht, hoofd van het Belgisch Nationaal Referentielabo voor Rabiës. "België is sinds 2001 rabiësvrij en dat moet zo blijven."