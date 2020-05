PLAN B aflevering #30: "De Stemming: we peilden naar de stemming in het land, één jaar na de verkiezingen"

VRT NWS en de krant De Standaard willen u voortaan jaarlijks informeren over De Stemming. Dat is een uitgebreid onderzoek dat professoren van de UA en de VUB uitvoerden. We willen weten wat de thema's zijn waar u van wakker ligt. Wat de problemen zijn waarmee ons land wordt geconfronteerd. Of u vertrouwen heeft dat de politiek die problemen goed aanpakt en in welke politici u al dan niet vertrouwen heeft. En de resultaten zijn opvallend: er is een grote steun voor de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus, al brokkelt die steun in de loop van de weken af. Naast de gezondheidszorg, is de politieke crisis in al zijn aspecten hét probleem waar u op dit moment wakker van ligt.

Op vraag van Alain Gerlache (RTBF) overloopt Ivan De Vadder de resultaten van dit uitgebreide onderzoek.