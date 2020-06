Speelpleinen in West-Vlaamse provinciale domeinen gaan donderdag weer open

Het gaat om de speelpleinen in Tillegembos in Brugge, De Gavers in Harelbeke, de Palingbeek in Zillebeke bij Ieper en Bergelen in Wevelgem. De provincie organiseert toezicht op die domeinen en zal de speelpleinen opdelen in kleinere stukken. "Zo kunnen er maximaal 20 kinderen samenspelen", zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

"In de Gavers hebben we bijvoorbeeld een hangbrug afgesloten. Hier en daar gaan we misschien ook een dranghek moeten plaatsen om een zone in 2 te splitsen. Het ziet er niet altijd mooi uit, maar het is wel efficiënt. In de weekends en in de drukke perioden zullen we ook zorgen voor wat stewards. We denken eraan om onze eigen stewards in de toekomst te vervangen door vrijwilligers. We zouden dus een vrijwilligerswerking willen opzetten, eventueel in samenwerking met de steden en gemeenten."