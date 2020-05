Rammelende riooldeksels in Grimbergen worden aangepakt zodat buurtbewoners weer kunnen slapen

Bewoners van de Brusselsesteenweg in Grimbergen lagen de voorbije maanden wakker door kletterende riooldeksels in de straat. "Telkens een auto over de riooldeksels rijdt, maken ze een rammelend geluid", vertelde buurtbewoner Barbara Linsen nog in Start Je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant en Brussel enkele weken geleden. "Ze maken zoveel lawaai dat het bijna onmogelijk is om tv te kijken, laat staan om te slapen."