Heeft u ook last van "reply-moeheid" de laatste weken? "We krijgen te veel digitale prikkels over ons heen"

Eigenlijk is het niet zo opmerkelijk dat we nu minder snel antwoorden of minder op sociale media zitten, zo klinkt het. "We kijken meer op sociale media op werkdagen, wanneer we wachten op de trein, de bus of een avondactiviteit." En al die zaken zijn nu - deels - weggevallen. "Nu het werk zich ook vooral digitaal afspeelt - met onlinevergaderingen - spenderen we veel tijd aan het scherm, met veel prikkels tot gevolg. Daardoor zullen we minder bezig zijn met sociale media."