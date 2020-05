Bijzonder goed bewaarde Romeinse mozaïek ontdekt onder wijngaard in Noord-Italië

De eerste opgravingen van de Romeinse villa in Negrar di Valpolicella vonden plaats honderd jaar geleden, in 1922. Later volgden nog meerdere vondsten, maar de laatste decennia waren de opgravingen stilgevallen.

Op basis van het eerdere onderzoek gingen archeologen vorige zomer opnieuw aan de slag op de site, in de overtuiging dat er nog meer te vinden was. Na een uitgebreid bodemonderzoek hebben ze restanten van een mozaiëkvloer gevonden die uitzonderlijk goed bewaard lijkt. Ze zijn er ook in geslaagd om fundamenten van de villa bloot te leggen. Die zou dateren uit de derde eeuw na Christus.

