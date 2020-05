Royals: Kate spreekt "de waarheid" van glamourblad Tatler tegen en Camilla in sterrencast van Roald Dahl

Kroonprinses Elisabeth (18) is officieel afgestudeerd aan het Atlantic College in Wales. De proclamatie gebeurde in coronatijden digitaal via YouTube met de Leavers' Ceremony. Elisabeth verscheen op de aftiteling als "Elisabeth de Brabant", een verwijzing naar haar titel hertogin van Brabant die voorbehouden is voor de troonopvolger. De prinses studeerde twee jaar in Wales als voltooiing van haar middelbaar, maar moest in maart de kostschool verlaten uit voorzorg voor het coronavirus.



