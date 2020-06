Volkssterrenwacht Grimbergen over eerste commerciële ruimtevlucht: "Trump de hand schudden zullen ze in coronatijden niet doen"

Begin maart ontplofte nog een prototype van een SpaceX raket tijdens een testlancering. Ook deze missie is zeker niet zonder risico. "De astronauten weten dat deze ruimtevluchten nog altijd een significant risico inhouden. Ze proberen die risico's zo veel mogelijk in te perken, maar het blijft enorm spannend. De goede naam van de Verenigde Staten staat ook op het spel, zeker als je hen vergelijkt met Rusland. Die hebben een veel beter palmares, ook al gebruiken ze nog steeds hetzelfde type toestellen als waar ze destijds Gagarin (de eerste mens in de ruimte n.v.d.r.) mee de ruimte hebben ingeschoten", aldus Mollet.

De lancering is een prestigeproject voor Amerika. Het land is intussen al jaren afhankelijk van Rusland om nog mensen in de ruimte te krijgen. "Sinds het stopzetten van het Spaceshuttle programma is dat de grote frustratie van de Amerikanen. Dat werd allemaal veel te duur en was bovendien ook niet altijd even veilig. Dit is voor hen dus een belangrijk moment."