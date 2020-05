SpaceX is klaar voor zijn eerste bemande vlucht naar ruimtestation ISS: een commerciële maar historische gebeurtenis

De lancering van een bemande vlucht door SpaceX betekent dat de ruimte vanaf nu ook het domein is van commerciële bedrijven en niet alleen meer van landen die vooraf geplande en gefinancierde missies organiseren. Als deze missie van SpaceX slaagt, zal een commercieel bedrijf voortaan astronauten op en af naar de ruimte kunnen sturen.

Het is trouwens van 2011 geleden dat er nog astronauten vanaf Amerikaanse bodem in een Amerikaans ruimtetuig vertrokken. Na het tijdperk van de spaceshuttles was de NASA aangewezen op de Russische Sojoez-ruimtevaarttuigen om haar astronauten te lanceren.

En het is ook voor het eerst in 40 jaar dat Amerika een nieuw bemand ruimtetuig in dienst neemt. Geen wonder dat er voorafgaand aan deze lancering al tientallen testen waren door SpaceX om deze eerste bemande vlucht vlekkeloos te laten verlopen.

(lees verder onder de foto)