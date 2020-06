Speeltuinen vanaf vandaag weer open: "Eindelijk! Mijn kleinzoon zat van 17 maart tot nu binnen" 

Ook in Genk stonden er al kinderen te popelen om opnieuw naar de speeltuintjes te gaan. Vanmiddag waren enkele ouders de speeltuigen al grondig aan het desinfecteren, zodat de kinderen zich weer volledig konden uitleven. "Voor mensen die kleinkinderen hebben en in een appartement wonen, was het even frustrerend met dat mooie weer", zegt de oma van een van de spelende kinderen. "Mijn kleinzoon zat van 17 maart tot nu binnen. Je houdt ze bezig maar op de duur hebben de kinderen het nodig om buiten te gaan spelen en zich wat vrijer te voelen. Er waren dagen waarop hij lastig was en dat ik dacht: wat heeft hij nu? Maar eigenlijk is dat heel logisch als je zolang binnen moet zitten."