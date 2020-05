Trump beschuldigt Twitter van inmenging in presidentsverkiezingen

De sociaalnetwerksite Twitter heeft in het verleden veel kritiek gekregen omdat ze aan Trump een platform zou geven om valse informatie te verspreiden. De Amerikaanse president zegt dat hij Twitter in de eerste plaats gebruikt om sommige bevooroordeelde Amerikaanse mediabedrijven te omzeilen.

Wegens de coronacrisis wordt in de VS nagedacht over de mogelijkheid om stemmingen per brief te organiseren bij de presidentsverkiezingen in november. Onder meer Gavin Newsom, de Democratische gouverneur van de staat Californië, heeft aangekondigd dat hij een systeem daarvoor wil opzetten. De Republikeinen vrezen dat daardoor meer mensen hun stem zouden uitbrengen, wat in het voordeel van Democraten zou kunnen zijn.