Twee nieuwe bedrijvenparken voor lokale ondernemers in Hasselt

De nieuwe bedrijvenparken in Hasselt zijn bestemd voor lokale ondernemers. Die kunnen er magazijnen inrichten of de ruimtes gebruiken als atelier, werkplaats of kantoorruimte.

Bedrijvenparken hebben een aantal voordelen voor lokale ondernemers. Die hebben er hun eigen plek, maar daarnaast zijn er ook gemeenschappelijke voorzieningen. Jeroen Van Neck van projectontwikkelaar Kolmont: "In Stadsheide hebben we gemeenschappelijke groendaken, wordt gemeenschappelijk water gerecupereerd en is er een gemeenschappelijke parking en fietsenberging. Doordat er een conciërge is en er gemeenschappelijke faciliteiten zijn, leren ondernemers mekaar ook gemakkelijker kennen. En daar kunnen ze voordelen uithalen. "

De eerste KMO's kunnen hun intrek nemen in de nieuwe bedrijvenparken vanaf de zomer van 2021.