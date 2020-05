Tweede brand vandaag in Zoniënwoud: "Minste vonkje zorgt voor vuur" 

Bij de eerste brand vanmiddag werd zo'n 1000 m2 vernield. Een barbecue werd toen niet goed gedoofd en vatte vuur. In beide gevallen was het voor de brandweer lang en moeilijk blussen. "Er staan geen brandkranen in het Zoniënwoud, daarom moeten we lange brandleidingen trekken. Vanmiddag hadden we een brandslang van 400 meter nodig. We moeten ook op en neer rijden met onze tankwagens, naar een waterpunt om die te vullen en erna weer te blussen. Dat is het probleem."

De brand is intussen onder controle, al vraagt de woordvoerder om bij dit droge weer extra uit te kijken. "De grond is van turf, bij het minste vonkje schiet die in brand."