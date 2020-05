Viroloog Steven Van Gucht: "Zelfs als u een barbecue gedaan hebt, zullen contactopspoorders dat niet tegen u gebruiken"

En wat dan met de app, waar nu (opnieuw) over nagedacht wordt? Zal dat systeem beter werken? Van Gucht betwijfelt het: "De app zou sowieso complementair zijn. Manuele contactopsporing is een beter systeem." Voor alle duidelijkheid: het is nog niet beslist of er effectief zo'n app komt. "Het is een mogelijkheid."

