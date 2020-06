Vanaf zaterdag mag de veerpont tussen Meeswijk en Berg weer varen

Vanaf zaterdagochtend vaart de veerpont dus weer van Meeswijk naar Berg. De normale dienstregeling geldt. Dat wil zeggen dat er gevaren wordt van 7 uur 's morgens tot half 10 's avonds. Maar voorlopig vaart het veer alleen voor wie essentiële verplaatsingen maakt.

Adri Paulus, uitbaatster van de veerpont, is in ieder geval blij dat ze na al die tijd weer mensen kan overzetten. "Daar zijn wij echt opgelucht om", zegt ze vrolijk, "want we hebben echt wel heel lang niet mogen varen. Maar nu zaterdag, 30 mei, gaan we weer van start."