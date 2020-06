Wachtebeke waarschuwt voor processierupsen op fietspad langs E34

De eikenprocessierups is opnieuw in het land. Het insect, dat later een nachtvlinder wordt, eet zoals de naam doet vermoeden het liefste eiken. De rupsen zijn vraatzuchtig, waardoor ze schadelijk kunnen zijn voor de bomen. In uitzonderlijke gevallen raakt de boom zelfs zo verzwakt dat hij uiteindelijk afsterft. Ook voor mens en dier kan de rups overlast betekenen. De haren van het best kunnen namelijk sterke allergische reacties veroorzaken.

In contact komen met de rups én de haartjes vermijd je best. Maar dat is niet eenvoudig want ook de wind verspreidt de microscopisch kleine haartjes. Wanneer ze op je huid terechtkomen, kan je ernstige jeuk krijgen. Je kan ook een oogontsteking krijgen wanneer ze in je ogen waaien, of ademhalingsproblemen als je de haartjes inademt. Niet iedereen is even gevoelig voor de haren, maar in sommige gevallen kan je ook misselijk of duizelig worden en koorts krijgen.