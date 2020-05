Wereldgezondheidsorganisatie WHO richt aparte stichting op die geld kan ophalen bij het brede publiek

De belangrijkste daarvan zijn de bijdragen van de lidstaten. Enerzijds zijn er de verplichte bijdragen van elke lidstaat, berekend op de bevolking en de rijkdom van dat land. Daar bovenop kunnen de lidstaten vrijwillig een bedrag extra betalen. In sommige gevallen zoals de Verenigde Staten bijvoorbeeld is die vrijwillige bijdrage een veelvoud van de verplichte.

De tweede pijler zijn giften van stichtingen, organisaties en vermogende personen. Zo is de Bill and Melinda Gates Foundation zelfs de tweede grootste donor van de WHO na de Verenigde Staten.

De financiering van de WHO zit in een crisis nadat VS-president Trump eerst de bijdragen had opgeschort en er nu mee dreigt om die gewoon niet te betalen of uit de organisatie te stappen als die binnen de maand geen grote hervormingen doorvoert. Trump verwijt de WHO dat die onder een hoedje speelt met China en geen oog heeft voor de belangen van de VS. Wat die nodige hervormingen moesten zijn, zei Trump er evenwel niet bij en dus kan vermoed worden dat hij sowieso uit de WHO wil stappen.