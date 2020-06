Help de dieren en zet een schaaltje water buiten

Of je nu een kleine of grote tuin hebt, het is sowieso een succes om een schaaltje met water buiten te zetten, zegt Brecht Demasières van de zoogdierenwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen. "Dieren kunnen ervan drinken, maar zullen zich ook wassen. Dat gaat om egels, muizen, vogels, maar ook insecten. Ook bijen hebben het lastig, die kunnen hun nectar verdunnen in de waterschaaltjes."

De schaal met water is best niet te diep zodat de dieren er niet in kunnen verdrinken. Zet het ook op een open plaats zodat ze het makkelijk vinden en dat de kat het niet als valstrik kan gebruiken. Als je geen tuin hebt, kan je het ook op je balkon of terras zetten.