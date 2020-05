Vranckx-Nomaden in Zuid-Afrika: onderbetaalde gezondheidswerkers strijden tegen corona

Met ‘Disease with no name’, een documentaire voor Vranckx, bracht Caroline Masquillier, wetenschapper aan de Universiteit Antwerpen, haar onderzoek naar de praktijk van community health workers in beeld. Masquillier is het hoofd van Field, een collectief van creatieve freelancers dat wetenschappelijk onderzoek vertaalt naar foto’s, video, grafische vormgeving, creatief schrijven en illustraties, wat het laagdrempelig en begrijpelijk maakt voor mensen binnen én buiten de academische wereld.

Met Disease with no name geven Masquillier en Field het Zuid-Afrikaanse gezondheidssysteem een gezicht. Vier zelfs. In de documentaire zien we Nokulunga, Linda, Tammy en Yandiswa op bezoek bij patiënten met hiv. De vier community health workers tellen pillen, luisteren naar de verzuchtingen van de patiënten en geven advies aan hun gezinnen. Hun job is al allesbehalve gemakkelijk en daar komt nog eens het taboe bij dat in Zuid-Afrika op hiv rust. Dat voelt ook Linda wanneer ze op ronde gaat.