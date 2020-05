Dieven aan de haal met zwaneneieren in Brugge: "Gebeurt helaas wel vaker" 

Heel wat Brugse zwanen zijn op dit ogenblik aan het broeden op hun nesten aan ’t Stil Ende in Brugge. Zaterdag zagen voorbijgangers dat één van de nesten leeg was. Blijkbaar hadden dieven de zwaneneieren meegenomen. De politie stelde een proces verbaal op en er is een onderzoek gestart. De vraag is of die gevat kunnen worden.

Volgens Mercedes Van Volcem (Open VLD), schepen van Openbaar Domein en dus bevoegd voor de Brugse zwanen, is het niet zo uitzonderlijk dat de eieren gestolen worden. “Dat is bijvoorbeeld ook de reden waarom we niet vaak op sociale media met onze zwanen uitpakken”, zegt ze. “Ik betreur zo’n diefstallen. De dieven stelen een beetje de fierheid van de Brugse zwanen. En dat treft elke Bruggeling.”

In 2018 werden tientallen zwaneneieren uit vijf broednesten gestolen. Dat gebeurde toen aan de Ezelpoort. Toen werd ook een onderzoek door de politie gestart, maar de daders konden niet worden gevat. Het vermoeden was toen dat het om een professionele kweker ging die de eieren meenam om die later te verhandelen.