Zwembad Zaventem blijft sowieso dicht tot na de zomer

"Ik vind het jammer dat mensen deze zomer niet kunnen zwemmen", zegt schepen Ockerman. "Maar we moeten iedereen de nodige veiligheid kunnen bieden. We bekijken of mensen eventueel in de buurt kunnen gaan zwemmen, zoals Vilvoorde of Sint-Lambrechts-Woluwe. Maar de capaciteit gaat in alle zwembaden zeer laag zijn, dus dat gaat moeilijk worden."