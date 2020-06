Antwerpse zwemmers starten petitie om openluchtzwembaden zo snel mogelijk opnieuw te openen

Sigrid Spruyt is al jaren fervent zwemmer en begrijpt niet waarom de openluchtzwembaden en zwemvijvers niet gewoon opnieuw geopend worden. "Ik hoor premier Wilmès praten over de watersport. Vissers en kajakken mogen weer hun ding doen, maar over de zwemmer wordt niet gesproken. Het lijkt wel of die niet bestaat", steekt Spruyt van wal.

Daarom is ze samen met enkele andere zwemmers een petitie gestart. "We willen de stem van de zwemmer wat luider laten klinken op het stadhuis en hopen dat Peter Wouters (N-VA), schepen van Sport in Antwerpen, ons hoort", vertelt Spruyt. "Het zou fantastisch zijn mocht zwemvijver Boekenberg en openluchtzwembad De Molen alvast de deuren weer openen"

Over de veiligheid maakt het voormalig nieuwsanker zich geen zorgen. "Er kunnen veilige regelingen getroffen worden. Denk maar aan een reserveringssysteem, of het niet gebruiken van de kleedhokjes. Met een beetje goede wil en wat flexibiliteit kan er veel. Er zijn trouwens al plekken in Brugge en Hoei waar opnieuw gezwommen wordt", zegt Spruyt.

Schepen van Sport in Antwerpen, Peter Wouters, nuanceert. "Op sommige plekken mag er al gezwommen worden, maar dan gaat het over "open wateren" en niet over "openluchtzwembaden". Wat dat laatste betreft wachten we op groen licht van de nationale veiligheidsraad. Dat is niet een beslissing die we als stad op eigen houtje mogen maken", zegt Wouters.



Wie wil kan de petitie hier ondertekenen.