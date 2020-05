7 bewoners van asielcentrum Houthalen-Helchteren testen positief op COVID-19

Eén bewoner is opgenomen in het ziekenhuis. De andere 6 positief geteste mensen worden streng opgevolgd door de artsen in het asielcentrum. Burgemeester Alain Yzermans (SP.A): “Er zijn een aantal aanpassingen gebeurd in de infrastructuur, zoals een aparte geïsoleerde noodblok waar de besmette personen nu verblijven in quarantaine. Ze mogen het centrum ook niet verlaten. Ook alle mensen die in contact met hun stonden zoals de kamergenoten en de familie, zijn in quarantaine geplaatst.”

In het centrum gelden al van bij het begin strenge maatregelen rond hygiëne en afstand houden. De verdere situatie wordt nu nauw opgevolgd.