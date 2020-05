Straat wordt omgetoverd tot speelplaats voor Aalterse basisschool 

Het is een weloverwogen beslissing volgens De Blaere: "Je kan natuurlijk niet zomaar elke straat afsluiten. We hebben eerst gekeken of het niet te veel hinder zou veroorzaken voor de buurtbewoners, maar bij de Maria-Middelareslaan valt dat goed mee. Dat is helemaal geen drukke straat. Bovendien is het Emmaüsinstituut een hele grote school, dus ze hadden echt nood aan extra ruimte. Het was de perfecte match!"