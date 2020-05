Actiegroep wil trager verkeer op "brokkelbrug" E17 in Gentbrugge

De "brokkelbrug" - het viaduct van de E17 in Gentbrugge - wordt op dit moment onder handen genomen omdat de brug dringend aan herstelling toe is. Door de werken geldt daar een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur, en dat heeft een positief effect: "Sinds de coronacrisis is het verkeer verminderd waardoor de geluidshinder ook sterk is gedaald", vertelt Hans Verbeeck van vzw ViaduKaduk, een actiegroep die ijvert voor meer veiligheid en minder geluids- en verkeersproblemen rond het viaduct in Gentbrugge. "Toen de werken begonnen, werd het nog rustiger."