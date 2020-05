Christelijke vakbond ACV waarschuwt: "Vooraf ingevulde belastingaangiftes krioelen van de fouten"

Het ACV bekeek honderden vereenvoudigde aangiftes en ontdekte dat maar liefst 45 procent van de vooraf ingevulde gegevens fout zijn. Dat is veel. En het gaat ook niet over kleinigheden: leningen, toelagen voor mensen met een handicap, of inkomsten van een studentenjob.

In sommige aangiftes was zelfs de woonbonus niet opgenomen. Dat geeft al snel een financieel nadeel van 3.000 euro. Al gaat het zeker niet altijd over fouten die nadelig zijn voor de belastingplichtige.

Bij de FOD Financiën heet het dat er “maar” klachten komen over 10 procent van de aangiftes, maar, zegt het ACV, dat zijn mensen die zelf fouten melden. Wij hebben de aangiftes door specialisten laten uitvlooien.