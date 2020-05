Amerikaanse economie krimpt met 5 procent, maar stijging van de werkloosheid remt wat af

De voorbije week hebben opnieuw 2,12 miljoen Amerikanen zich werkloos gemeld. Dat is slecht nieuws, maar het is minder dan de week tevoren en die groei van de werkloosheid vertraagt al een paar weken. Begin april was er een week met 6,6 miljoen verloren banen. De voorbije twee maanden is het aantal Amerikanen zonder baan met meer dan 41 miljoen gegroeid.

Dat het virus vooral verspreid werd in economisch erg belangrijke staten zoals New York en Californië heeft de economische impact natuurlijk versterkt;