Arboretum Kalmthout sproeit nauwelijks ondanks droogte: "Rosse plekken in gazon zijn niet erg"

Het arboretum geeft maar één keer per week water aan de planten opdat ze genoeg hebben om in leven te blijven. Zo gaan ze zelf op zoek naar diepere watervoorraden. “Als je de planten een hele tijd in een vochtige omgeving houdt, gaan ze misschien ontzettend veel groeien, maar ze investeren niet in lange, verre wortels”, legt Rammeloo uit. “Dat is belangrijk voor de volgende droge periodes.”

Rammeloo raadt aan om niet elke dag je planten water te geven. Ze één keer water geven en dan een aantal dagen met rust laten zou beter zijn. Dat doe je best met een gieter of een tuinslang, om de planten individueel water te geven.